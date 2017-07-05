Сверстать сайт

Заказчик был отличным менеджером проекта, над которым я работал. Все ожидания и требования были сообщены заранее, и мне отвечали на любые мои просьбы о разъяснении. Мне понравилось работать с ним и надеюсь, что у меня будет возможность снова работать с ним. Рекомендую к сотрудничеству!