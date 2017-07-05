Сверстать сайт

HTML-версткаЗавершен21 заявка250 просмотров
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Нужно сверстать сайт из 8 экранов под консалтинг сервисных центов по готовому дизайну за 3 дня, адаптировать под все устройства и браузеры.Цена договорная.Укажите в отклике, пожалуйста, контакты и желательно WhatsApp

6 лет назад
OSG7
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Guru_Web
Руслан 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$50
3 дня
Спасибо, Руслан! Отлично справился. Выполнил даже больше, чем изначально нужно было. 100% конечный результат. Будем работать дальше.
Заказчик был отличным менеджером проекта, над которым я работал. Все ожидания и требования были сообщены заранее, и мне отвечали на любые мои просьбы о разъяснении. Мне понравилось работать с ним и надеюсь, что у меня будет возможность снова работать с ним. Рекомендую к сотрудничеству!
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