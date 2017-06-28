Верстка лендинга (недвижимость)

$45
HTML-версткаЗакрыт14 заявок214 просмотров
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Необходимосверстать лендинг (недвижимость) Сделать фильтр для планировок (подробнее

расскажу кандидату)

Срокдо 30.07. Стоимость 2500 руб.

Обязательнокроссбраузерно

Скоростьзагрузи не менее 70

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Примеры работ прикрепляйте в отклик. Преимущество тем кто работал с недвижимостью.

6 лет назад
svs000
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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