Адаптивная верстка HTML / CSS / JS / AJAX

Требуется адаптивная верстка макета на bootstrap html5+css3+js: главная, категория, модальное окно. Информация на слайде должна быть в html заголовок и описание слайда. Интерактивные элементы верстки: [list=1][*]модальное окно оставить заявку [*]слайдер [*]табы переключения категорий [*]галерея просмотра изображений [/list] Обзор макета в png: https://drive.google.com/open?id=0BwcFmxozpDCXVlRoWG0wQXVla2s Адаптив: [list=1][*]На планшетной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках студенческого проекта я должен сделать систему управления заказами для мимого проката велосипедов (в виде веб сервиса с адаптивным дизайном). Кроме всего прочего, главной "фишкой" всего этого, является календарь с обзором всех зарезервированных велосипедов. Таких календаря 2, один с обзором одного конкретного дня, другой с обзором 3х и более дней, но бесконечной прокруткой (авт. подгрузка данных). Сайт делаю на PHP + Bootstrap.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Нужно сверстать (HTML/CSS) выше указанные календари и сделать их живыми (JS/AJAX).
Макеты здесь yadi.sk/d/PGHPWuHK3KVA6Z
Внимание! На макетах мобильный вариант календарей, сверстать нужно будет также вариант для десктопа.
СРОКИ
сегодня 22.00.
- Похожие заказы
- $65HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужна верстка сайта. Из особенностей - калькулятор на JS и две формы. Макет нарисован в программе Figma (figma.com) По срокам - 2 дня.HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Прикрепляю скриншот страницы для понимания. Исходник PSD вышлю выбранному исполнителю. Нужна валидная, кроссбраузерная верстка под все устройства и популярные разрешения. Пишите сроки и стоимость.Завершен6 лет назад
[b]Сайт:[/b] http://artmebel69.ru/ (работает на cms modx revo) [b]Нужно поправить:[/b] Нужно что бы на телефонах сайт не растягивало, а отображалось так же как и на компьютере. На ipad эти блоки http://prntscr.com/fhty8g не кликабельны, при нажатии ни никуда не переходишь.Завершен6 лет назад
- $250
Верстка макета сайта + адаптивный дизайн под мобильные девайсы. Объем работ – 15 страниц. Также нужно сверстать макет под PDF ( 2-3 страницы.). Требования: кроссбраузерность, использование Bootstrap / Foundation. В заявке указать сроки, стоимость, примеры ваших работ.Завершен6 лет назад
Есть уже готовый сайт на WP kubves.ru, но необходимо внести изменения в psd-макет согласно тз (от руки нарисованно и описание функционала). В приоритете заявки от людей которые смогут внести правки в макет и сверстать это ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт6 лет назад
внедрить картинку из инфоблока на страницу (битрикс) в div блок. в стандартном функционале вывод картинки в данной компоненте intranet.reserve_meeting битрикс не заведен и не имеет параметров для вывода картинок оплата по дог.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
при сжатии размеров окна div блоки уходят вниз , нужно чтобы при сжатии было просто закрытие видимости . оплата по дог.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать верстку лендинг страницы для загрузки на хостинг. Есть образец с точно такой же функциональностью, к которому нужномаксимально приблизится, использовав за основу существующий дизайн (есть сайт, корпоративные цвета, логотип). Одна страница с 12 блоками информации с вертикальной ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Задача[/b]: Необходима качественная верстка готового дизайна + натяжка на WordPress (редизайн текущего проекта) Объем на начало сотрудничества: Главная + деталка Сам дизайн такой - https://yadi.sk/i/FBRUpCLf3KYJnk https://yadi.sk/i/3hDY_tFq3KYJpP (в деталку перед футером надо будет добавить функционал фотогалереи https://yadi.sk/i/WBCwdW513KYJv5 ) [i]* Выложил картинки, ...Завершен6 лет назад