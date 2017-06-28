Адаптивная верстка HTML / CSS / JS / AJAX

В рамках студенческого проекта я должен сделать систему управления заказами для мимого проката велосипедов (в виде веб сервиса с адаптивным дизайном). Кроме всего прочего, главной "фишкой" всего этого, является календарь с обзором всех зарезервированных велосипедов. Таких календаря 2, один с обзором одного конкретного дня, другой с обзором 3х и более дней, но бесконечной прокруткой (авт. подгрузка данных). Сайт делаю на PHP + Bootstrap.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Нужно сверстать (HTML/CSS) выше указанные календари и сделать их живыми (JS/AJAX).

Макеты здесь yadi.sk/d/PGHPWuHK3KVA6Z

Внимание! На макетах мобильный вариант календарей, сверстать нужно будет также вариант для десктопа.

СРОКИ

сегодня 22.00.