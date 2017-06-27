Img из инфоблока в страницу. доработка компоненты

Требуется сделать верстку лендинг страницы для загрузки на хостинг. Есть образец с точно такой же функциональностью, к которому нужномаксимально приблизится, использовав за основу существующий дизайн (есть сайт, корпоративные цвета, логотип). Одна страница с 12 блоками информации с вертикальной ...