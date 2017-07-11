Верстка готового дизайна + натяжка на WordPress

HTML-версткаЗавершен11 заявок253 просмотра
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Задача: Необходима качественная верстка готового дизайна + натяжка на WordPress (редизайн текущего проекта)

Объем на начало сотрудничества: Главная + деталка

Сам дизайн такой - https://yadi.sk/i/FBRUpCLf3KYJnk

https://yadi.sk/i/3hDY_tFq3KYJpP

(в деталку  перед футером надо будет добавить функционал фотогалереи https://yadi.sk/i/WBCwdW513KYJv5 )

* Выложил картинки, надеюсь этого хватит, чтобы более-менее оценить объём работы

Макеты (исходники) - все есть.

Работаем по схеме: сделали-оплата

Примерные сроки и суммы указывайте в заявке.

WordPress
6 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mbulygin
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
6 лет назад
$50
3 дня
Все сделано согласно ТЗ. Всегда на связи, оперативно закрывали возникающие вопросы. Большое спасибо за оперативность и верное выполнение задачи! Рекомендую)
Хороший заказчик, четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую!
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