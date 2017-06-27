Доработка форм связи

HTML-версткаЗакрыт6 заявок200 просмотров
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Салют!

Есть небольшая задачка. Мне надо на HTML сайтах, что ниже, сделать формы обратной связи (сейчас они не работают, в дизайне формы есть, надо только скрипт подключить):

1) https://vevent.ru   (2 страницы главная и про свадьбы; проверка полей вся есть, сделать, чтобы чекбоксы тоже проверялись + работал скрипт отправки).

2) https://vorota-systems.ru (сделать форму в шапке, форму в футере и на одной из внутренних страниц форму связи, чтобы она работала на всех других тоже. К каждой добавить чекбокс "Политика конфиденциальности", как на предыдущем сайте, чтобы тоже открывался в новом окне на новой странице).

3) https://xn----8sbejgqelwgdazkkkjq8l.xn--p1ai/ - сделать, чтобы форма в шапке "заказать звонок" отправляла письма.

Доступы фтп дам. Сколько это времени займет и во сколько оцените? Проект быстрый, если умеете подключать скрипты отправки, то милости просим :)

6 лет назад
SergAgency
Сергей 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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