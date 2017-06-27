Верстка существующего сайта

HTML-версткаЗакрыт4 заявки167 просмотров
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Есть сайт на cms битрикс www.radiochast.ru 

Нужно сделать редизайн всех страниц по заданному макету 

Страницы: 

1. Главная 

2. Каталог 

3. Карточка товара 

4. Личный кабинет  

5. Контакты 

6. Основная страница 

drive.google.com/open?id=... – все макеты 

Оплата по окончанию.

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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