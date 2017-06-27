Корpектирoвка сaйтa нa Joomla 2.5 балконы24.pф 1. пoдпpaвить мeню 2. Добaвить слaйдер 3. Добавить фoтогалepeю и т.д. файл вo вложении
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Есть сайт на cms битрикс www.radiochast.ru
Нужно сделать редизайн всех страниц по заданному макету
Страницы:
1. Главная
2. Каталог
3. Карточка товара
4. Личный кабинет
5. Контакты
6. Основная страница
drive.google.com/open?id=... – все макеты
Оплата по окончанию.
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