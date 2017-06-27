Переверстать сайт на адаптивный вариант

Корpектирoвка сaйтa нa Joomla 2.5 балконы24.pф 1. пoдпpaвить мeню 2. Добaвить слaйдер 3. Добавить фoтогалepeю и т.д. файл вo вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант.
Нужна только верстка.
Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком,
как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для
каждого пункта задавать какие-то уникальные свойства, чтобы при
добавлении нового пункта не "поехала" верстка.
Макетов нет. Нужно сделать на основе имеющегося сайта. Сайт обсудим с кандидатами.
P.S. Просьба откликаться только прямых исполнителей. Со студиями и командами не работаю.
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