Переверстать сайт на адаптивный вариант

Добрый день!

Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант.

Нужна только верстка.

Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком,

как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для

каждого пункта задавать какие-то уникальные свойства, чтобы при

добавлении нового пункта не "поехала" верстка.

Макетов нет. Нужно сделать на основе имеющегося сайта. Сайт обсудим с кандидатами.

P.S. Просьба откликаться только прямых исполнителей. Со студиями и командами не работаю.