dmitriy-rmn

Добрый день! Необходимо разработать браузер под определенные требования, сделать возможность подмены определенных параметров, возможность влиять на определенные параметры. Готов обсудить более детально.
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Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется опытный программист JS. Необходимо разобраться в работе определенных скриптов (в том числе защищенных, закодированных), отловить определенные действия на сайте.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется опытный программист JS.Необходимо разобраться в работе определенных скриптов и отловить определенные действия на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать небольшой скрипт на js. Нужен опытный программист. Дополнительным плюсом будет, если сможете реализовать как расширение для firefox.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Необходимо написать небольшой скрипт на js. Нужен опытный программист. Дополнительным плюсом будет, если сможете реализовать как расширение для firefox.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад