dmitriy-rmn

Дмитрий Романов dmitriy-rmn

 
38 летРоссия/Альметьевск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать браузер

    Добрый день! Необходимо разработать браузер под определенные требования, сделать возможность подмены определенных параметров, возможность влиять на определенные параметры. Готов обсудить более детально.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт на адаптивный вариант

    Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...

    Верстка макета
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программист JS

    Требуется опытный программист JS. Необходимо разобраться в работе определенных скриптов (в том числе защищенных, закодированных), отловить определенные действия на сайте.

    Javascript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переверстать сайт на адаптивный вариант

    Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...

    Верстка макета
    HTML-верстка27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • JS программист

    Необходимо написать небольшой скрипт на js. Нужен опытный программист. Дополнительным плюсом будет, если сможете реализовать как расширение для firefox.

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • JS программист

    Добрый день! Необходимо написать небольшой скрипт на js. Нужен опытный программист. Дополнительным плюсом будет, если сможете реализовать как расширение для firefox.

    Javascript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
JS программист
Всё хорошо, своевременная оплата.
Работа выполнена на высоком уровне. Отдельно хочется отметить инициативу и рекомендации со стороны Сергея. В результате получилось сделать более функциональное решение, чем требовалось. Рекомендую к работе!
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