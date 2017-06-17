dmitriy-rmn

Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...