JS программист

логотип (прикреплено видео для наглядности) стрелочка расписание (макет скачайте по ссылке, она там есть) подложка (фото вышлю по запросу чтоб не посеяли) Пишите ваши срок и стоимость работы. так же скайп для связи. Без предоплаты! Можно поэтапно разбить.