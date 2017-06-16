Добавить вторую область site-branding с возможностью задавать страницу редиректа. Тема Verge
Задача для специалиста по Wordpress, знакомого с Twig
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице сайта-прототипа есть AJAX-фильтр с возможностью выбора множественных терминов из двух таксономий. Ниже без перезагрузки страницы выводятся отфильтрованные материалы, с «бесконечной» прокруткой (infinite scroll).
Задача заключается в том, чтобы перенести функционал данного фильтра в тему, реализованную с использованием шаблонизатора Twig и Wordpress-плагина Timber. Сама тема полностью готова, нужно только перенести функционал данного фильтра.
Предоставляется доступ к коду прототипа, где данный фильтр полностью реализован, и сборка Wordpress с новой темой, упакованной в Docker (инструкция прилагается).
Пишите, расскажу подробнее.
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