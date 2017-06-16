Задача для специалиста по Wordpress, знакомого с Twig

На странице сайта-прототипа есть AJAX-фильтр с возможностью выбора множественных терминов из двух таксономий. Ниже без перезагрузки страницы выводятся отфильтрованные материалы, с «бесконечной» прокруткой (infinite scroll).

Задача заключается в том, чтобы перенести функционал данного фильтра в тему, реализованную с использованием шаблонизатора Twig и Wordpress-плагина Timber. Сама тема полностью готова, нужно только перенести функционал данного фильтра.

Предоставляется доступ к коду прототипа, где данный фильтр полностью реализован, и сборка Wordpress с новой темой, упакованной в Docker (инструкция прилагается).

Пишите, расскажу подробнее.