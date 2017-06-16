Задача для специалиста по Wordpress, знакомого с Twig

Веб-программированиеЗакрытнет заявок104 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На странице сайта-прототипа есть AJAX-фильтр с возможностью выбора множественных терминов из двух таксономий. Ниже без перезагрузки страницы выводятся отфильтрованные материалы, с «бесконечной» прокруткой (infinite scroll). 

Задача заключается в том, чтобы перенести функционал данного фильтра в тему, реализованную с использованием шаблонизатора Twig и Wordpress-плагина Timber. Сама тема полностью готова, нужно только перенести функционал данного фильтра. 

Предоставляется доступ к коду прототипа, где данный фильтр полностью реализован, и сборка Wordpress с новой темой, упакованной в Docker (инструкция прилагается). 

Пишите, расскажу подробнее.

WordPress
7 лет назад
miros14
45 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад