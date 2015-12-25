На странице сайта-прототипа есть AJAX-фильтр с возможностью выбора множественных терминов из двух таксономий. Ниже без перезагрузки страницы выводятся отфильтрованные материалы, с «бесконечной» прокруткой (infinite scroll). Задача заключается в том, чтобы перенести функционал данного фильтра в тему, ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Я заинтересован в услугах PHP-специалиста, хорошо знакомого с Wordpress. В настоящий момент есть такая задача: добавить на существующую страницу сайта на Wordpress AJAX-фильтрацию по двум словарям с автоскроллингом по мере прокрутки. Подробнее во вложении. Если ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо добавить новый тип материала с полями, два рубрикатора для данных материалов, а также страницу, выводящую все материалы данного типа, с динамической фильтрацией по рубрикам. Внешнее оформление не нужно. Смотрите подробное ТЗ со скриншотами во ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Готовый адаптивный дизайн (HTML+CSS) нужно перевести на Wordpress. Шапку, меню, подвал нужно сделать через Wordpress, контентную часть страниц – блоками с помощью плагина Visual Composer. Пишите, ссылку на сайт и уточняющую инфу вышлю.HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть исходник здания в 3D-MAX. Нужно поставить его на сайт со следующими возможностями: 1. Вращать вокруг двух осей, приближать-удалять. 2. Разместить на разных точках здания 6 маркеров, которые будут хорошо видны, как бы мы не вращали здание. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад