miros14

Павел Петренко miros14

 
45 летРоссия/Псков
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задача для специалиста по Wordpress, знакомого с Twig

    На странице сайта-прототипа есть AJAX-фильтр с возможностью выбора множественных терминов из двух таксономий. Ниже без перезагрузки страницы выводятся отфильтрованные материалы, с «бесконечной» прокруткой (infinite scroll).  Задача заключается в том, чтобы перенести функционал данного фильтра в тему, ...

    WordPressAjaxDocker
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен PHP/Wordpress специалист

    Я заинтересован в услугах PHP-специалиста, хорошо знакомого с Wordpress. В настоящий момент есть такая задача: добавить на существующую страницу сайта на Wordpress AJAX-фильтрацию по двум словарям с автоскроллингом по мере прокрутки. Подробнее во вложении. Если ...

    PHPWordPressСайт на WordPressAjax
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить новый раздел на существующий Wordpress-сайт

    Необходимо добавить новый тип материала с полями, два рубрикатора для данных материалов, а также страницу, выводящую все материалы данного типа, с динамической фильтрацией по рубрикам. Внешнее оформление не нужно. Смотрите подробное ТЗ со скриншотами во ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Тема для Wordpress + Visual Composer

    $200

    Готовый адаптивный дизайн (HTML+CSS) нужно перевести на Wordpress. Шапку, меню, подвал нужно сделать через Wordpress, контентную часть страниц – блоками с помощью плагина Visual Composer. Пишите, ссылку на сайт и уточняющую инфу вышлю.

    WordPressHTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D-интерактив для сайта

    Есть исходник здания в 3D-MAX. Нужно поставить его на сайт со следующими возможностями:   1. Вращать вокруг двух осей, приближать-удалять.   2. Разместить на разных точках здания 6 маркеров, которые будут хорошо видны, как бы мы не вращали здание. ...

    HTML3ds Max
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад