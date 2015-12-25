Есть исходник здания в 3D-MAX. Нужно поставить его на сайт со следующими возможностями: 1. Вращать вокруг двух осей, приближать-удалять. 2. Разместить на разных точках здания 6 маркеров, которые будут хорошо видны, как бы мы не вращали здание. ...