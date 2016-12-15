Тема для Wordpress + Visual Composer

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок160 просмотров

Готовый адаптивный дизайн (HTML+CSS) нужно перевести на Wordpress. Шапку, меню, подвал нужно сделать через Wordpress, контентную часть страниц – блоками с помощью плагина Visual Composer. Пишите, ссылку на сайт и уточняющую инфу вышлю.

CSSHTMLWordPress
8 лет назад
miros14
Павел 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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