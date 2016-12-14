Верстка лэндинга по макету на Битриксе

Выберу из тех, кто напишет сроки и ориентировочную стоимость.

Есть подробный макет дизайна, нужно натянуть его на готовый шаблон с маркетплэйса (шаблон уже куплен и доступен из админки, макет нового дизайна сделан по шаблону). Шаблон адаптивный.

1. Доработать шаблон в соответствии с ТЗ.

2. Адаптивность должна быть сохранена при доработке.

3. Срок выполнения 1-2 дня.

Требования к исполнителю:

1. Поправки сайта включены в стоимость (до 3-х поправок).

2. Соблюдение сроков.

3. Без предоплат. Возможна оплата через безопасную сделку.