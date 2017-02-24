Интернет магазин на HTML

С Натальей было приятно вести совместную работу над проектом. Наталья без страха и сомнений вносила предоплату. Была уверена в моей компетентности и в том, что работа будет сделана так, как задумано на макете. Очень приятно работать с человеком, который относится к исполнителю с доверием, и своевременно оплачивает в полной мере работу. Рекомендую к сотрудничеству!