Макеты (psd): https://www.dropbox.com/sh/opzh6pkuo2fstol/AACAOwxVty0MFUysIul6U0Xea?dl=0
Сверстать интернет-магазин по PSD
Адаптивно, кроссбраузерно, perfect pixel. Дизайн есть в 3 разрешениях (десктоп, планшет, мобил). Интернет-магазин в 1 страницу + 16 небольших модалок к нему + блог.
Заявки фрилансеров
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