Верстка шаблона OpenCart 2

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок190 просмотров

Необходимо сверстать адаптивный шаблон для OpenCart по макету. 

Страницы: главная страница, категории, страница товара, раздел новостей, страница с новостью.

На главной слайдер с всплывающим видео по клику на баннер, рекомендуемые товары, а также шапка и подвал.

Opencart
8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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