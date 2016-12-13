Необходимо сделать адаптивную верстку существующего веб-сайта. Сайт на WordPress. Внутри некоторых страниц есть уникальне классы стилей CSS, а также таблицы, поэтому, скорее всего, к этим элементам потребуется индивидуальный подход. Все вопросы и подробности в личку.
Переверстка сайта на WP с добавлением адаптивности.
Нужно переверстать сайт с добавлением адаптивности. Контент нужно сохранить что бы не перезаливать. Есть макеты, тз, отправлю в личку.
Заявки фрилансеров
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