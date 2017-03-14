Адаптивная резиновая верстка интернет-магазина

Требуется резиновая адаптивная верстка сайта yulsun.ru (сейчас нет мобильной версии сайта).

Пожелание от программиста: везде используется Ajax, нужно это учесть; Дружить с отступами.

В коде просьба давать английские имена (Ни каких: papa, mama, deti, potomok)

Ссылка на скриншоты страниц сайта https://yadi.sk/d/KKEtaCWH33Ni4s

Для просмотра страниц в реале заходить по ссылке

http://yulsun.ru/?setregion=7 логин mrsale , пароль 7887123

На сайте есть свой онлайн чат (кнопка в правом нижнем углу "Консультация онлайн"), для декстоповской

версии сделать форму чата перемещаемой по окну при удержании мышью хедера формы

Примеры резиновых сайтов http://exist.ru http://espo-shop.ru,

Пожелание требований программиста согласно статье http://acme-digital.ru/blog/trebovaniya-k-verstke