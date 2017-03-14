Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS. Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...
Адаптивная резиновая верстка интернет-магазина
Требуется резиновая адаптивная верстка сайта yulsun.ru (сейчас нет мобильной версии сайта).
Пожелание от программиста: везде используется Ajax, нужно это учесть; Дружить с отступами.
В коде просьба давать английские имена (Ни каких: papa, mama, deti, potomok)
Ссылка на скриншоты страниц сайта https://yadi.sk/d/KKEtaCWH33Ni4s
Для просмотра страниц в реале заходить по ссылке
http://yulsun.ru/?setregion=7 логин mrsale , пароль 7887123
На сайте есть свой онлайн чат (кнопка в правом нижнем углу "Консультация онлайн"), для декстоповской
версии сделать форму чата перемещаемой по окну при удержании мышью хедера формы
Примеры резиновых сайтов http://exist.ru http://espo-shop.ru,
Пожелание требований программиста согласно статье http://acme-digital.ru/blog/trebovaniya-k-verstke
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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