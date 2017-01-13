Адаптивная верстка на Bootstrap+SCSS

Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS.

Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то не надо откликаться к этой задаче.

Условия оплаты: оплата за каждую отдельную страницу по факту выполненной работы (показываете сверстанную страницу на своем хостинге - я проверяю и перевожу оплату если все ок).

Перед заявкой обязательно просмотрите макеты по ссылке выше и укажите стоимость и сроки. На заявки без стоимости и сроков - не отвечаю.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАЯВКЕ ПРИКЛАДЫВАЙТЕ ПРИМЕРЫ СВЕРСТАННЫХ САЙТОВ.