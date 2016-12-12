Адаптивная верстка шаблона сайта и формы поиска

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки154 просмотра

Необходимо на основании технического задания, содержащего прототипы интерфейса, их описание и технические требования, сделать адаптивную верстку шаблона сайта Corteos с размещенной на странице формой поиска авиабилетов. 

Срок выполнения – 1 неделя. 

Данный проект – первая часть (около 15%) большого проекта по обновлению интерфейса системы Corteos, мы ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.

8 лет назад
Weborob-IT
Владислав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать и посадить на Drupal

    Доброго времени суток! Необходимо сверстать и интегрировать на Drupal  Макеты: yadi.sk/d/GYmxOqqM33EhjB Адаптивность Валидность Кроссбраузерность Более подробно при общении.  Необходимо ...

    Drupal
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка корпоративного сайта по фитнесу. Адаптив.Анимации

    $250

    Длинная главная в формате лендинга. И штук 20 дополнительных страницы. Сайдбар на выборе направлений. Также немного анимаций и само собой адаптив. Подробное ТЗ вышлю на почту. Не бутстрап

    Bootstrap
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • HTML шаблоны для почтовой рассылки

    Необходимо создать красивые шаблоны для рассылки писем зарегистрированным пользователям. В данный момент пользователям сайта приходят сообщения просто в виде текста, хотелось бы сделать красиво в html в стиле сайта.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка и натянуть на битрекс

    Сайт levsha-stroy.com/ на Битриксе. Нужно исправить сайт согласно нового дизайна. И настроить блоки. Есть только PSD файл. Верстка как сейчас на сайте и оптимизация под мобильные устройства сделать. Оплата по факту возможна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перенести сайт с LPgenerator

    Добрый день! В конструкторе LPgenerator было создано несколько лендингов и размещены на нашем домене. Проблема в том, что если мы перестанем использовать LPgenerator и закроем там свой аккаунт, то и лендинги работать больше не будут. ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Редизайн онлайн-программ. Дизайн, html-верстка

    Здравствуйте. Есть задача, требующая минимальных знаний html/css-верстки и веб-дизайна. Имеются три программы по подбору вентиляции: http://www.amp-nw.ru/podbor/ http://naveka-nw.ru/naveka_system/ http://naveka-nw.ru/naveka_kanal/ Программы мы планируем разместить на нашем новом сайте - http://progress-nw.ru/ .  ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать сайт на Wordpress и внести правки в API плагин

    Ищется надежный грамотный человек для долговременного сотрудничества. Нужно: 1) сверстать сайт согласно PSD макета по аналогии с сайтом baby-throne.ru (если нужно исходник сайта baby-throne предоставлю) 2) на сайте baby-throne есть плагин интеграции woocommerce и ...

    WooCommerceWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка лендинга

    Есть PSD, все шрифты. Нужно срочно отверстать к завтрашнему дню, к 14 часам максимум. Если нет времени и возможности, не отмечайтесь. Сейчас важна срочность. Эскиз прикрепил. Указывайте сразу срок и стоимость. ЧТобы мог выбрать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка WEB страницы для ПО конфигуратора

    [table]Сверстать 1 страничку в двух вариантах, см скриншоты. Требования и пояснения после рассмотрения Ваших примеров работ. Проект "не горит" сроки и цены, обсуждаемы. В перспективе, если качество устроит возможны аналогичные разовые заказы 1-2 раза ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка страницы для WEB интерфейса ПО

    Нужен верстальщик на постоянной основе ( 2-3 аналогичных заказа в месяц в перспективе). Требуется сверстать одну страницу ( два варианта реализации) см. скриншоты.  Требования по верстке: 1. Список голосовых меню вместе с ...

    HTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад