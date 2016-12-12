Доброго времени суток! Необходимо сверстать и интегрировать на Drupal Макеты: yadi.sk/d/GYmxOqqM33EhjB Адаптивность Валидность Кроссбраузерность Более подробно при общении. Необходимо ...
Адаптивная верстка шаблона сайта и формы поиска
Необходимо на основании технического задания, содержащего прототипы интерфейса, их описание и технические требования, сделать адаптивную верстку шаблона сайта Corteos с размещенной на странице формой поиска авиабилетов.
Срок выполнения – 1 неделя.
Данный проект – первая часть (около 15%) большого проекта по обновлению интерфейса системы Corteos, мы ищем исполнителя для долгосрочного сотрудничества.
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