Редизайн онлайн-программ. Дизайн, html-верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок242 просмотра

Здравствуйте.

Есть задача, требующая минимальных знаний html/css-верстки и веб-дизайна.

Имеются три программы по подбору вентиляции:

http://www.amp-nw.ru/podbor/

http://naveka-nw.ru/naveka_system/

http://naveka-nw.ru/naveka_kanal/

Программы мы планируем разместить на нашем новом сайте - http://progress-nw.ru/

Размещены программы будут примерно следующим образом:

http://progress-nw.ru/programm1

http://progress-nw.ru/programm2

http://progress-nw.ru/programm3

Требуется отредактировать CSS файлы этих программ таким образом, чтобы они вписывались в дизайн нового сайта. Также нужно будет обновить в графическом редакторе кнопки и иконки элементов управления программой. Итого:

1. Нужно сменить все цвета в CSS под цветовую гамму нового сайта (использовать цвета с сайта progress-nw.ru. Параметры {color, background-color, border-color и т.д.}

2. Спрятать в css-файлах шапки у программ с логотипами amp и naveka с помощью параметра {display: none;}

3. Заменить шрифты в css на те, что используются на сайте progress-nw.ru, параметр {font}

4. Перерисовать в фотошопе и загрузить на сайт графические файлы с кнопками и иконками под новые цвета и шрифты, сохранив их размеры.

5. Проверить, чтобы программы после изменений отображались корректно.

Вам будет дан доступ по FTP к папкам с изображениями и CSS файлами - работать нужно будет прямо в них.

Если вы готовы взяться за задачу, пожалуйста, напишите, сколько будет стоить ваша работа и сколько вам потребуется времени.

CSSHTML
8 лет назад
Lo0Ny
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Jonn1
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$1
3 дня
Евгений сделал всё быстро, необходимые доработки внес без вопросов. По общению - довольно профессионален, лишнее время и нервы тратить не пришлось :) По технической части (веб-верстка) тоже всё было хорошо.
ТЗ поставлено грамотно, ничего лишнего. Оплата осуществлена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Jonn1
35 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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