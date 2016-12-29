Редизайн онлайн-программ. Дизайн, html-верстка

Здравствуйте.

Есть задача, требующая минимальных знаний html/css-верстки и веб-дизайна.

Имеются три программы по подбору вентиляции:

http://www.amp-nw.ru/podbor/

http://naveka-nw.ru/naveka_system/

http://naveka-nw.ru/naveka_kanal/

Программы мы планируем разместить на нашем новом сайте - http://progress-nw.ru/ .

Размещены программы будут примерно следующим образом:

http://progress-nw.ru/programm1

http://progress-nw.ru/programm2

http://progress-nw.ru/programm3

Требуется отредактировать CSS файлы этих программ таким образом, чтобы они вписывались в дизайн нового сайта. Также нужно будет обновить в графическом редакторе кнопки и иконки элементов управления программой. Итого:

1. Нужно сменить все цвета в CSS под цветовую гамму нового сайта (использовать цвета с сайта progress-nw.ru. Параметры {color, background-color, border-color и т.д.}

2. Спрятать в css-файлах шапки у программ с логотипами amp и naveka с помощью параметра {display: none;}

3. Заменить шрифты в css на те, что используются на сайте progress-nw.ru, параметр {font}

4. Перерисовать в фотошопе и загрузить на сайт графические файлы с кнопками и иконками под новые цвета и шрифты, сохранив их размеры.

5. Проверить, чтобы программы после изменений отображались корректно.

Вам будет дан доступ по FTP к папкам с изображениями и CSS файлами - работать нужно будет прямо в них.

Если вы готовы взяться за задачу, пожалуйста, напишите, сколько будет стоить ваша работа и сколько вам потребуется времени.