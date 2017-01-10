Сверстать с адаптивом под моб. устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок294 просмотра

Макет https://yadi.sk/d/M6Tzpjvc33BcaG

Пока жду предварительную цену и сроки. 

После договоренности, запишу видео с пояснениями по проекту

8 лет назад
iconmax363
Максим 
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

chernyhmihail
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$150
4 дня
Сделано в срок. Все точно по ТЗ, без исправлений при сдаче проекта. Работой доволен. Рекомендую. Однозначно буду сотрудничать на постоянной основе!
Отличный заказчик. Задачи четкие и понятные. Всегда на связи и готов идти на компромиссы. Оплата моментальная. Больше бы таких заказчиков) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

chernyhmihail
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12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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