Верстка WEB страницы для ПО конфигуратора

[table]Сверстать 1 страничку в двух вариантах, см скриншоты. Требования и пояснения после рассмотрения Ваших примеров работ. Проект "не горит" сроки и цены, обсуждаемы.

В перспективе, если качество устроит возможны аналогичные разовые заказы 1-2 раза в месяц.

Требования по верстке:

1. Список голосовых меню вместе с шапкой должен быть сверстан в виде таблицы html (тег table). Тогда он легко ляжет на имеющуюся реализацию на базе стандартного окна.

2. По блок-схеме структуры IVR - нужны инструменты Jquery (какой-нибудь плагин, их очень много), позволяющие посредством функций на JavaScript и инструментов Jquery самостоятельно выстраивать картинку из блоков и соединительных линий между ними исходя из текущей конфигурации.

Ну и какая-нибудь несложная демо-программа, чтобы нам самим не рыться в описании плагина. [/table]