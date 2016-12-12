Коллеги, добрый день! Есть верстка плана зала, с размеченными зонами. При нажатие на зону всплывает информация. Надо переразметить некоторые сектора и зоны. Верстка вся есть.
Верстка WEB страницы для ПО конфигуратора
[table]Сверстать 1 страничку в двух вариантах, см скриншоты. Требования и пояснения после рассмотрения Ваших примеров работ. Проект "не горит" сроки и цены, обсуждаемы.
В перспективе, если качество устроит возможны аналогичные разовые заказы 1-2 раза в месяц.
Требования по верстке:
1. Список голосовых меню вместе с шапкой должен быть сверстан в виде таблицы html (тег table). Тогда он легко ляжет на имеющуюся реализацию на базе стандартного окна.
2. По блок-схеме структуры IVR - нужны инструменты Jquery (какой-нибудь плагин, их очень много), позволяющие посредством функций на JavaScript и инструментов Jquery самостоятельно выстраивать картинку из блоков и соединительных линий между ними исходя из текущей конфигурации.
Ну и какая-нибудь несложная демо-программа, чтобы нам самим не рыться в описании плагина. [/table]
Заявки фрилансеров
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