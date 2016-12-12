Верстка страницы для WEB интерфейса ПО

Нужен верстальщик на постоянной основе ( 2-3 аналогичных заказа в месяц в перспективе).

Требуется сверстать одну страницу ( два варианта реализации) см. скриншоты.

Требования по верстке:

1. Список голосовых меню вместе с шапкой должен быть сверстан в виде таблицы html (тег table). Тогда он легко ляжет на имеющуюся реализацию на базе стандартного окна.

2. По блок-схеме структуры IVR - нужны инструменты Jquery (какой-нибудь плагин, их очень много), позволяющие посредством функций на JavaScript и инструментов Jquery самостоятельно выстраивать картинку из блоков и соединительных линий между ними исходя из текущей конфигурации.

Ну и какая-нибудь несложная демо-программа, чтобы нам самим не рыться в описании плагина.

Предложения по срокам и ценам рассматриваем только при наличии примеров работ.

Проект "не горит" интересует качество.