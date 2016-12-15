Верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок281 просмотр

Есть PSD, все шрифты.

Нужно срочно отверстать к завтрашнему дню, к 14 часам максимум. Если нет времени и возможности, не отмечайтесь. Сейчас важна срочность. Эскиз прикрепил. Указывайте сразу срок и стоимость. ЧТобы мог выбрать и сразу прислать исходник

8 лет назад
ZNTeam
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$30
1 день
Заказ был срочным, за 12 часов сверстал, качественно, без единой правки. Всем советую данного исполнителя.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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