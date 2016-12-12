Jonn1

Евгений Jonn1

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Ответственность:

- всегда довожу дело до конца

- сдаю все в срок

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная. Только чистый и понятный код.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновая, фиксированная

- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS WordPress, OpenCart.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии: 

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS, Bootstrap, Gulp 4, PHP, MySQL.

Система управления контентом: 

- WordPress, OpenCart.

Образование:

- Высшее техническое.

Портфолио

Отзывы заказчиков

Lo0Ny
36 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Редизайн онлайн-программ. Дизайн, html-верстка
CSSHTML
Евгений сделал всё быстро, необходимые доработки внес без вопросов. По общению - довольно профессионален, лишнее время и нервы тратить не пришлось :) По технической части (веб-верстка) тоже всё было хорошо.
ТЗ поставлено грамотно, ничего лишнего. Оплата осуществлена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
seryy
50 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Настройка темы для WordPresss
WordPress
Евгений, справился с заданием на отлично по всем пунктам! Было приятно с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ну и конечно всем рекомендую его как толкового специалиста!
Были поставлены четкие задачи, оплата осуществлена в срок. Рекомендую Сергея, как ответственного заказчика и просто приятного в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв