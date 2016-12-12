Ответственность:
- всегда довожу дело до конца
- сдаю все в срок
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная. Только чистый и понятный код.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резиновая, фиксированная
- Установка, настройка, вёрстка шаблонов CMS WordPress, OpenCart.
- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, SASS, Bootstrap, Gulp 4, PHP, MySQL.
Система управления контентом:
- WordPress, OpenCart.
Образование:
- Высшее техническое.
Портфолио
- Сайт компании42 просмотра
- Верстка интернет магазина гидроциклов54 просмотра
- Верстка интернет магазина специй46 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
CSSHTML
Евгений сделал всё быстро, необходимые доработки внес без вопросов. По общению - довольно профессионален, лишнее время и нервы тратить не пришлось :) По технической части (веб-верстка) тоже всё было хорошо.
Ответный отзыв
ТЗ поставлено грамотно, ничего лишнего. Оплата осуществлена в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$1
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Евгений, справился с заданием на отлично по всем пунктам! Было приятно с ним работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ну и конечно всем рекомендую его как толкового специалиста!
Ответный отзыв
Были поставлены четкие задачи, оплата осуществлена в срок. Рекомендую Сергея, как ответственного заказчика и просто приятного в общении человек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.