Адаптивная верстка и натянуть на битрекс

Сайт levsha-stroy.com/ на Битриксе. Нужно исправить сайт согласно нового дизайна. И настроить блоки. Есть только PSD файл.

Верстка как сейчас на сайте и оптимизация под мобильные устройства сделать. Оплата по факту возможна сделка без риска.

Буду проверять программами общедоступными на валидность кода и быстроту открытия. О программах можем договорится заранее.

http://levsha-stroy.com/design/ здесь без дизайна хотел убрать фото дизайнеров и не акцентировать на них. И путем перестановки блоков сделать более привлекательной для заказа

http://levsha-stroy.com/works/remont-kvartiry/ убрать все лишнее и ставить только дизайн и нежелые помещения (квартиры убираем)

http://levsha-stroy.com/article/ удаляем полностью но дизайн для новых статей оставляем (для примера 1 статью оставить)

Адаптивная верстка главной. А остальные получаются такие же. Раздел услуг чуть поменять расположение и цвет согласно дизайна нового. (вышлю позже)