Перенести сайт с LPgenerator

Добрый день!

В конструкторе LPgenerator было создано несколько лендингов и размещены на нашем домене. Проблема в том, что если мы перестанем использовать LPgenerator и закроем там свой аккаунт, то и лендинги работать больше не будут.

Сайт, который необходимо перенести сейчас:

http://love.fedorova-online.ru/marafon/

В заявке напишите, можно ли полностью перенести сайт на наш домен, чтобы он работал автономно. Сколько это будет стоить и был ли у вас подобный опыт.