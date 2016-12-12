Макет https://yadi.sk/d/M6Tzpjvc33BcaG Пока жду предварительную цену и сроки. После договоренности, запишу видео с пояснениями по проекту
Верстка корпоративного сайта по фитнесу. Адаптив.Анимации
Длинная главная в формате лендинга. И штук 20 дополнительных страницы. Сайдбар на выборе направлений. Также немного анимаций и само собой адаптив. Подробное ТЗ вышлю на почту. Не бутстрап
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