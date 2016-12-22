Необходимо сделать верстку на бустрапе и натянуть эту верстку на вукомерс. Более подробное техническое задание в лс. Прикрепляю макеты, примерный функционал по ним понятен. Оплата по факту. ...
Сверстать одностраничник
Есть частично сверстанный макет лендинга. Требуется доверстать версию для настольных компьютеров (не хватает анимированных javascript элементов) и сделать версии для планшета и телефона (это еще не начинали верстать). Возможно, уже готовую верстку нужно улучшить или изменить, чтобы она была более грамотной.
В приложении картинки лендингов, есть psd макеты.
Требования:
- Максимально оптимизированная верстка. Нужно группировать правила, не нужно создавать для каждого элемента новый класс или id, если в этом действительно нет необходимости.
- Четкая структура верстки с комментариями. Требуется разбивать комментариями верстку на блоки в соответствии с блоками лендинга. Чтобы в css файле легко можно было найти те правила, которые описывают тот или иной блок лендинга.
- 100% кроссбраузерность (IE старше чем 8 не берем)
- 100% адаптивная верстка
- Минимальная защита "от дурака". Верстка не должна ломаться, если случайно будет загружено изображение неправильного размера или вписано слишком длинное название какого-то блока. Реализуется при помощи max-width и т.д.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется быстрый и качественный HTML-верстальщик. Работа постоянная. Рассматриваются только кандидаты ответившие на следующие вопросы: 1. примеры Вашей адаптивной верстки? 2. Есть ли опыт ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо поставить вёрстку на WordPress (сайт свёрстан). Сайт небольшой landing page. Также необходимо сделать возможность добавлять статьи на сайт в раздел "Новости" на сайте. Дизайна там нет, можно что-то простое чтобы по цветовой гамме подходило, ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо на основании технического задания, содержащего прототипы интерфейса, их описание и технические требования, сделать адаптивную верстку шаблона сайта Corteos с размещенной на странице формой поиска авиабилетов. Срок выполнения – 1 неделя. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $35
Доброго времени суток необходимо внести 12 не сложных правок по корпоративному сайту. Сайт стоит на CMS На php . Правки необходимо вносить сразу на сервере. Срок очень важен для нас, до завтрашнего ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сверстать и интегрировать на Drupal Макеты: yadi.sk/d/GYmxOqqM33EhjB Адаптивность Валидность Кроссбраузерность Более подробно при общении. Необходимо ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $250
Длинная главная в формате лендинга. И штук 20 дополнительных страницы. Сайдбар на выборе направлений. Также немного анимаций и само собой адаптив. Подробное ТЗ вышлю на почту. Не бутстрапHTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать красивые шаблоны для рассылки писем зарегистрированным пользователям. В данный момент пользователям сайта приходят сообщения просто в виде текста, хотелось бы сделать красиво в html в стиле сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт levsha-stroy.com/ на Битриксе. Нужно исправить сайт согласно нового дизайна. И настроить блоки. Есть только PSD файл. Верстка как сейчас на сайте и оптимизация под мобильные устройства сделать. Оплата по факту возможна ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! В конструкторе LPgenerator было создано несколько лендингов и размещены на нашем домене. Проблема в том, что если мы перестанем использовать LPgenerator и закроем там свой аккаунт, то и лендинги работать больше не будут. ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад