Сверстать одностраничник

Есть частично сверстанный макет лендинга. Требуется доверстать версию для настольных компьютеров (не хватает анимированных javascript элементов) и сделать версии для планшета и телефона (это еще не начинали верстать). Возможно, уже готовую верстку нужно улучшить или изменить, чтобы она была более грамотной.

В приложении картинки лендингов, есть psd макеты.

Требования:

Максимально оптимизированная верстка. Нужно группировать правила, не нужно создавать для каждого элемента новый класс или id, если в этом действительно нет необходимости.

Четкая структура верстки с комментариями. Требуется разбивать комментариями верстку на блоки в соответствии с блоками лендинга. Чтобы в css файле легко можно было найти те правила, которые описывают тот или иной блок лендинга.

100% кроссбраузерность (IE старше чем 8 не берем)

100% адаптивная верстка

Минимальная защита "от дурака". Верстка не должна ломаться, если случайно будет загружено изображение неправильного размера или вписано слишком длинное название какого-то блока. Реализуется при помощи max-width и т.д.

Указывайте цену и сразу присылайте примеры своего кода. Начинающим верстальщикам просьба не беспокоить, без примеров работ заявки не рассматриваются.