Сверстать одностраничник

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок244 просмотра

Есть частично сверстанный макет лендинга. Требуется доверстать версию для настольных компьютеров (не хватает анимированных javascript элементов) и сделать версии для планшета и телефона (это еще не начинали верстать). Возможно, уже готовую верстку нужно улучшить или изменить, чтобы она была более грамотной.

В приложении картинки лендингов, есть psd макеты.

Требования:

  • Максимально оптимизированная верстка. Нужно группировать правила, не нужно создавать для каждого элемента новый класс или id, если в этом действительно нет необходимости.
  • Четкая структура верстки с комментариями. Требуется разбивать комментариями верстку на блоки в соответствии с блоками лендинга. Чтобы в css файле легко можно было найти те правила, которые описывают тот или иной блок лендинга.
  • 100% кроссбраузерность (IE старше чем 8 не берем)
  • 100% адаптивная верстка
  • Минимальная защита "от дурака". Верстка не должна ломаться, если случайно будет загружено изображение неправильного размера или вписано слишком длинное название какого-то блока. Реализуется при помощи max-width и т.д.
Указывайте цену и сразу присылайте примеры своего кода. Начинающим верстальщикам просьба не беспокоить, без примеров работ заявки не рассматриваются.
CSSJavaScript
8 лет назад
aeternus
Андрей 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Дмитрий все прекрасно сделал, всегда был на связи и учитывал все нюансы. Рекомендую!
Подробная постановка задачи, отличный заказчик, приятно было работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmiigozavr
49 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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