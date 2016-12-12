Сделать верстку на Bootstrap и натянуть на Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок140 просмотров

Необходимо сделать верстку на бустрапе и натянуть эту верстку на вукомерс.

Более подробное техническое задание в лс. Прикрепляю макеты, примерный функционал по ним понятен.  

Оплата по факту.

Просмотреть макеты

BootstrapWooCommerce
8 лет назад
princess16
Анастасия 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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