Необходимо сделать верстку на бустрапе и натянуть эту верстку на вукомерс. Более подробное техническое задание в лс. Прикрепляю макеты, примерный функционал по ним понятен. Оплата по факту. ...
Быстрый и качественный HTMl-верстальщик
Требуется быстрый и качественный HTML-верстальщик.
Работа постоянная.
Рассматриваются только кандидаты ответившие на следующие вопросы:
1. примеры Вашей адаптивной верстки?
2. Есть ли опыт натяжки верстки на CMS?Если да то на какие?
3. В какую сумму оцениваете свой месяц работы (21 день по 8 часов) на данный момент согласно навыкам и знаниям, применительно к вакансии?
4. Сколько в среднем в месяц (21 рабочий день по 8 часов в день) сможете сделать версток среднестатистических визиток ?
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