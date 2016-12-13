Требуется быстрый и качественный HTML-верстальщик.

Работа постоянная.

Рассматриваются только кандидаты ответившие на следующие вопросы:

1. примеры Вашей адаптивной верстки?

2. Есть ли опыт натяжки верстки на CMS?Если да то на какие?

3. В какую сумму оцениваете свой месяц работы (21 день по 8 часов) на данный момент согласно навыкам и знаниям, применительно к вакансии?

4. Сколько в среднем в месяц (21 рабочий день по 8 часов в день) сможете сделать версток среднестатистических визиток ?