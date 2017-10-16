ykorshev

Юрий ykorshev

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сверстать простой лендинг из макета в figma

    $100

    Необходимо сверстать простой лендинг на основе макета из Figma с использованием CSS-фреймворка (Bootstrap 4 или Tailwind). Используйте SCSS и сборщик типа Vite, желательно применять методологию БЭМ. Адаптивность предполагает упрощение сложных элементов. Укажите сроки, стоимость и прикрепите примеры работ.

    Верстка лендинговBootstrapFigmaSCSSTailwind CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевод 1750 названий упражнений с английского на русский

    Необходимо перевести 1750 названий упражнений с английского на русский язык. Важно сохранять контекст перевода и находить устоявшиеся названия, такие как 'Bench Press' - 'жим штанги лежа'. Референсы по упражнениям предоставлены для точности перевода.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка логотипа + сайта + анимации логотипа + иконок + иллюстраций

    $500

    Требуется дизайнер для создания логотипа и анимации для фитнес-приложения. Необходимо разработать лендинг, 5-10 иконок и векторные иллюстрации с анимацией. Работа должна быть выполнена в едином стиле. Обязательно прикрепление образцов анимаций Lottie к заявке.

    FigmaNode.js
    Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сконвертировать код iOS приложения до Swift 5

    $80

    Есть мобильное приложение, которое написано на Swift 4 и прекрасно собирается и работает на XCode 10. Необходимо обновить все зависимости приложения код сконвертировать его до Swift 5 и собирать на XCode 11 с последними версиями ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать лендинг в Figma по предложенному прототипу

    $120

    Добрый день. Есть прототип лендинга (в приложении), необходимо разработать макет, желательно в Figma/Zeplin. К макету так же нужно разработать иконку мобильного приложения под андройд. С предложениями скидывайте так ...

    Figma
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка сайта на ASP.NET MVC

    Требуется специалист, имеющий опыт работы на ASP.NET MVC 5. Пока что стоит задача натянуть новую верстку на сайт, сохранив выдачу некоторых страниц из базы на MSSQL. В дальнейшем будут еще другие задачки.

    ASP.NET
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Составить базу упражнений для бодибилдинга и фитнеса

    Добрый день. Требуется составить базу из самых популярных упражнений (50-100 упражнений на основные группы мыщц) для бодибилдинга и фитнеса для использования в мобильном приложении. Необходимо заполнить специальную таблицу, в которой все указывается ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптация сайта на ASP.NET MVC под мобильные устройства

    $250

    Есть сайт - http://tdbonica.ru, написанный на ASP.NET MVC5, стили компилируются из SCSS в CSS с помощью Compass. Необходимо: Адаптировать все страницы сайта под мобильные устройства и планшеты (путем создания дополнительных media запросов в SCSS)Для ...

    ASP.NETCSSSCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обновление проекта до iOS11 и Swift 4

    $100

    Добрый день. Есть мобильное приложение на Swift 2.0 (119 небольших файлов). Необходимо сконвертировать проект в код на Swift 4, чтобы он поддерживал iOS11. Что необходимо: - Обновить библиотеки CocoaPods - Использовать встроенный ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка на Bootstrap+SCSS

    Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing  на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS.  Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...

    BootstrapSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Компьютерное зрение: нахождение количества людей на фотографии

    Есть фотографии с камер видеонаблюдения. Камера может быть установлена под потолком, либо в другом конце комнаты. Необходимо разработать алгоритм, который определит количество людей на этой фотографии. Требования к алгоритму: Возможность определять людей, стоящих ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка дизайна сайта в соответствии с фирстилем

    $300

    Требуется разработать дизайн сайта, согласно приложенному фирменному стилю и требованиям к дизайну. Задание и все материалы в архиве: ссылка на архив Оплата по ходу передачи PSD файлов. Предоплаты НЕТ.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Парсер Авито

    $400

    Необходимо разработать парсер Авито, которые будет парсить объявления по критериям "Сдам Квартиру", "Сдам Комнату" от частных лиц по всей России, но возможность указать таргетирование по городам. Требования к парсеру: Язык - только ...

    SQL
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн лендинга

    $120

    Необходимо разработать дизайн лендинга, по заданию, описанному в приложенном документе. Порядок работы: Я выбираю исполнителяИсполнитель выполняет часть работыЯ перевожу 50% предоплатыИсполнитель завершает работуЯ перевожу остатокЕсли не устраивает данная система то не откликайтесь, в другом случае ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фирстиль для АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам»

    $250

    Требуется разработать фирменный стиль для АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам». Подробнее о задаче в документе по ссылке: http://goo.gl/Q4FcbK (к проекту почему то не прикрепился). Просьба внимательно прочитать следующий абзац: Оплата ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка Android приложения

    $300

    Есть нативное Android приложение: http://goo.gl/pX7SDH есть iOS версия этого приложения - http://goo.gl/rusCXG Необходимо дописать Android версию в соответствии с техническим заданием: http://goo.gl/9Yw6l1 чтобы функционал Android версии соответствовал функционалу iOS версии. Все серверное ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Презентационный баннер

    $30

    Требуется разработать адаптивный презентационный блок для проекта http://citytimer.ru, данный блок необходимо поместить в раздел "Таймер Событий" над всеми событиями и в этом блоке кратко описать суть сервиса и его возможности в виде слайдов.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выкладка статей на сайт

    $60

    Необходимо выложить примерно 400 статей на сайт, использующий самописную CMS, по возможности раскидать их по структуре. Скриншот приложен. Что необходимо делать дополнительно: - Оформлять фотографии и виде специальной очень простой разметкой - Прикреплять ...

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка дизайна

    $50

    Есть сайт находящийся в разработке - http://citytimer.ru требуется произвести косметическую доработку дизайна, сделать подачу информации более яркой и приятной, не меняя при этом скелета работы приложения. Прикрепляйте свои работы к ответу, понравившимся авторам детально опишу ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

alexandr13b
Александр 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$100
10 баллов
2 года назад
Сверстать простой лендинг из макета в figma
BootstrapFigmaSCSSTailwind CSSВерстка лендингов
Все отлично, спасибо за проект!
Александр выполнил работу быстро и качественно, строго в соответствии с ТЗ, не задавая лишних вопросов.
Ответный отзыв
UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$130
10 баллов
3 года назад
Перевод 1750 названий упражнений с английского на русский
Все супер! Сотрудничество было приятным - четкое тз, своевременная оплата. Спасибо)
Перевод был выполнен отлично с соблюдением контекста и смысла.
Ответный отзыв
Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$500
10 баллов
3 года назад
Разработка логотипа + сайта + анимации логотипа + иконок + иллюстраций
FigmaNode.js
Замечательный заказчик. Очень хорошее тз, интересное задание само по себе. И оплата как приятный бонус.
Хороший исполнитель который делает именно то, о чем его просит и понимает, как сделать лучше.
Ответный отзыв
slkutovoy
Вячеслав 
32 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Разработать лендинг в Figma по предложенному прототипу
Figma
Сотрудничество с Юрием оставило только положительные эмоции. Четкая постановка задачи, минимальное количество правок, своевременная оплата. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.
Вячеслав ответственный исполнитель, который быстро и качественно решил поставленную перед ним задачу. Рекоммендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Marabra
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Составить базу упражнений для бодибилдинга и фитнеса
Коммуникабельный понимающий заказчик: всегда на связи, проверка быстрая, оплата по договоренности. Впечатления от сотрудничества только положительные!
Юлия очень грамотно подошла к работе и выполнила все необходимые требования. Сотрудничеством остался доволен.
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