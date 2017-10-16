Необходимо сверстать простой лендинг на основе макета из Figma с использованием CSS-фреймворка (Bootstrap 4 или Tailwind). Используйте SCSS и сборщик типа Vite, желательно применять методологию БЭМ. Адаптивность предполагает упрощение сложных элементов. Укажите сроки, стоимость и прикрепите примеры работ.
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо перевести 1750 названий упражнений с английского на русский язык. Важно сохранять контекст перевода и находить устоявшиеся названия, такие как 'Bench Press' - 'жим штанги лежа'. Референсы по упражнениям предоставлены для точности перевода.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Требуется дизайнер для создания логотипа и анимации для фитнес-приложения. Необходимо разработать лендинг, 5-10 иконок и векторные иллюстрации с анимацией. Работа должна быть выполнена в едином стиле. Обязательно прикрепление образцов анимаций Lottie к заявке.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
- $80
Есть мобильное приложение, которое написано на Swift 4 и прекрасно собирается и работает на XCode 10. Необходимо обновить все зависимости приложения код сконвертировать его до Swift 5 и собирать на XCode 11 с последними версиями ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $120
Добрый день. Есть прототип лендинга (в приложении), необходимо разработать макет, желательно в Figma/Zeplin. К макету так же нужно разработать иконку мобильного приложения под андройд. С предложениями скидывайте так ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется специалист, имеющий опыт работы на ASP.NET MVC 5. Пока что стоит задача натянуть новую верстку на сайт, сохранив выдачу некоторых страниц из базы на MSSQL. В дальнейшем будут еще другие задачки.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется составить базу из самых популярных упражнений (50-100 упражнений на основные группы мыщц) для бодибилдинга и фитнеса для использования в мобильном приложении. Необходимо заполнить специальную таблицу, в которой все указывается ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $250
Есть сайт - http://tdbonica.ru, написанный на ASP.NET MVC5, стили компилируются из SCSS в CSS с помощью Compass. Необходимо: Адаптировать все страницы сайта под мобильные устройства и планшеты (путем создания дополнительных media запросов в SCSS)Для ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Добрый день. Есть мобильное приложение на Swift 2.0 (119 небольших файлов). Необходимо сконвертировать проект в код на Swift 4, чтобы он поддерживал iOS11. Что необходимо: - Обновить библиотеки CocoaPods - Использовать встроенный ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS. Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сверстать приложенные страницы. В заявке указывайте окончательные сроки и цену, а так же ссылки на портфолио.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть фотографии с камер видеонаблюдения. Камера может быть установлена под потолком, либо в другом конце комнаты. Необходимо разработать алгоритм, который определит количество людей на этой фотографии. Требования к алгоритму: Возможность определять людей, стоящих ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $300
Требуется разработать дизайн сайта, согласно приложенному фирменному стилю и требованиям к дизайну. Задание и все материалы в архиве: ссылка на архив Оплата по ходу передачи PSD файлов. Предоплаты НЕТ.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $400
Необходимо разработать парсер Авито, которые будет парсить объявления по критериям "Сдам Квартиру", "Сдам Комнату" от частных лиц по всей России, но возможность указать таргетирование по городам. Требования к парсеру: Язык - только ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $120
Необходимо разработать дизайн лендинга, по заданию, описанному в приложенном документе. Порядок работы: Я выбираю исполнителяИсполнитель выполняет часть работыЯ перевожу 50% предоплатыИсполнитель завершает работуЯ перевожу остатокЕсли не устраивает данная система то не откликайтесь, в другом случае ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется разработать фирменный стиль для АНО «Агентство содействия инвесторам и разработчикам». Подробнее о задаче в документе по ссылке: http://goo.gl/Q4FcbK (к проекту почему то не прикрепился). Просьба внимательно прочитать следующий абзац: Оплата ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $300
Есть нативное Android приложение: http://goo.gl/pX7SDH есть iOS версия этого приложения - http://goo.gl/rusCXG Необходимо дописать Android версию в соответствии с техническим заданием: http://goo.gl/9Yw6l1 чтобы функционал Android версии соответствовал функционалу iOS версии. Все серверное ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Требуется разработать адаптивный презентационный блок для проекта http://citytimer.ru, данный блок необходимо поместить в раздел "Таймер Событий" над всеми событиями и в этом блоке кратко описать суть сервиса и его возможности в виде слайдов.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $60
Необходимо выложить примерно 400 статей на сайт, использующий самописную CMS, по возможности раскидать их по структуре. Скриншот приложен. Что необходимо делать дополнительно: - Оформлять фотографии и виде специальной очень простой разметкой - Прикреплять ...Наполнение сайтов30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт находящийся в разработке - http://citytimer.ru требуется произвести косметическую доработку дизайна, сделать подачу информации более яркой и приятной, не меняя при этом скелета работы приложения. Прикрепляйте свои работы к ответу, понравившимся авторам детально опишу ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад