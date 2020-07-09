Сконвертировать код iOS приложения до Swift 5

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки485 просмотров

Есть мобильное приложение, которое написано на Swift 4 и прекрасно собирается и работает на XCode 10. Необходимо обновить все зависимости приложения код сконвертировать его до Swift 5 и собирать на XCode 11 с последними версиями зависимостей. Пройтись по приложению и убедиться что ничего нигде не вылетает.

iOSSwift
5 лет назад
ykorshev
Юрий 
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Михаил
 
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