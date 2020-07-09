Сконвертировать код iOS приложения до Swift 5

Есть мобильное приложение, которое написано на Swift 4 и прекрасно собирается и работает на XCode 10. Необходимо обновить все зависимости приложения код сконвертировать его до Swift 5 и собирать на XCode 11 с последними версиями зависимостей. Пройтись по приложению и убедиться что ничего нигде не вылетает.