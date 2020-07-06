Сделать приложение в довесок к сайту (АПИ на REST)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт11 заявок732 просмотра

Сам сайт что-то вроде маркетплейса, Бэк на Laravel, АПИ на REST

От вас сделать приложение которое повторяет функционал сайта (ТЗ и пример предоставлю)

Дизайн пока шаблонный, можно какой то набор UI

Предложите на чем (Kotlin, Xamarin, VisualStudio или что-то другое)

Работа с поэтапной оплатой, показали - оплатил - передали исходник, и так до финала

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