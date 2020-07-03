В наличии имеется простое приложение гуглокартой на полный экран. Оно сделано на старой версии React-Native 0.57.5 и работало под iOS Нужно: - апгрейд до последней стабильной версии React-Native - сделать Android ...
AR разработчик на проект приложения примерки макияж
Задача для AR разработчика на проект приложения примерки макияжа.
Требуется ответить на вопросы:
- Насколько трудозатратно сделать демо-версию эффекта наложения макияжа с одним эффектом? Речь идет про приложение, которое мы открываем и сразу видим, как эффект накрашенных красных губ накладывается на наши губы. Цель демо - посмотреть качество исполнения.
- Какая технология используется при разработке эффекта выше и какую библиотеку AR возможно использовать для реализации проекта с онлайн-примеркой макияжа? В качестве референса есть приложение для IOS - Voir.
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