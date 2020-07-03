AR разработчик на проект приложения примерки макияж

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки918 просмотров

Задача для AR разработчика на проект приложения примерки макияжа. 

Требуется ответить на вопросы:

  • Насколько трудозатратно сделать демо-версию эффекта наложения макияжа с одним эффектом? Речь идет про приложение, которое мы открываем и сразу видим, как эффект накрашенных красных губ накладывается на наши губы. Цель демо - посмотреть качество исполнения.
  • Какая технология используется при разработке эффекта выше и какую библиотеку AR возможно использовать для реализации проекта с онлайн-примеркой макияжа? В качестве референса есть приложение для IOS - Voir.
iOS
5 лет назад
guest_15937815484112
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад