Скомпилировать приложение для загрузки на Aplle develope

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Закрыт3 заявки890 просмотров

НИЧЕГО не менять в приложении, просто выполнить инструкцию, и используя МАС и Xcode сделать эти шаги. Инструкция ниже. Приложение вышлю как договоримся.

5 лет назад
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