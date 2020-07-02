Приложение-сервис для спортивных мероприятий

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок695 просмотров

Нужно сделать приложение по типу баду,тиндера, мамбы только для спорта. Нужна только альфа версия, без дальнейшей поддержки.

Есть подробное ТЗ. 

Под iOS/Android

AndroidiOS
5 лет назад
stadfik
26 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вадим
 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Михаил
 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад