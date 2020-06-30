Программер IOS (SWIFT) доделать проект - срочно!

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки1047 просмотров

Программер IOS (SWIFT) доделать проект - срочно!

Готова вёрстка, требуется подключить проект к API (возможно внести мелкие доработки по вёрстке)

Оплата по этапно, БЕЗ авансов, по факту готовности этапов

Срок 7 дней

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