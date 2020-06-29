Аудит мобильного приложения на Unity (простое приложение :))

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Закрыт1 заявка1020 просмотров

Нужен аудит простого мобильного приложения на Unity

Приложение взаимодействует с сервером и выводит на экран текст

Аудит

- оценить качество кода (понятно, что субъективная оценка, но интересно :))

- срок, за который вы бы могли сделать подобное приложение

- дополнительные доработки, возьметесь или нет

Понятно, что доработка чужого кода, дело не благодарное

Поэтому можно только выступить в роли эксперта, дать заключение

Если захочется - заняться доработкой

Unity
5 лет назад
allex-under
Андер 
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Георгий
 
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