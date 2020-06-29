Приложение на платформе Android. После запуска приложение эмулирует в памяти виртуальный браузер и загружает страницу https:/web.whatsapp.com после того как страница загрузится, приложение копирует QR код и выгружает его пользователю что бы он провел авторизацию с ...
Аудит мобильного приложения на Unity (простое приложение :))
Нужен аудит простого мобильного приложения на Unity
Приложение взаимодействует с сервером и выводит на экран текст
Аудит
- оценить качество кода (понятно, что субъективная оценка, но интересно :))
- срок, за который вы бы могли сделать подобное приложение
- дополнительные доработки, возьметесь или нет
Понятно, что доработка чужого кода, дело не благодарное
Поэтому можно только выступить в роли эксперта, дать заключение
Если захочется - заняться доработкой
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