Sheets API (Google Table) + TG Bot, требуется связать с esputnik (или

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки514 просмотров

Есть исходники программы, которая берет строки из Google Table, конвертирует их в письмо и отправляет по заданному адресу. Вся информация есть в строках + HTML (CSS) писем мы предоставим. 

Требуется ЛИБО переписать с 0 приложение и связать его с esputnik (или аналогами) для обхода спам'а. 

Либо дописать текущее приложение (сейчас написано на JS)

Предоставлю тз, отвечу на все вопросы.

Бюджет реальный. 

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CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
guest_15933779991243
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Дмитрий
 
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Дмитрий
 
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