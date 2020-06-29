Sheets API (Google Table) + TG Bot, требуется связать с esputnik (или

Есть исходники программы, которая берет строки из Google Table, конвертирует их в письмо и отправляет по заданному адресу. Вся информация есть в строках + HTML (CSS) писем мы предоставим.

Требуется ЛИБО переписать с 0 приложение и связать его с esputnik (или аналогами) для обхода спам'а.

Либо дописать текущее приложение (сейчас написано на JS)

Предоставлю тз, отвечу на все вопросы.

Бюджет реальный.

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