Нужно подобрать инструмент под задачи. Настроить аналитику вместе с разработчкиками
Sheets API (Google Table) + TG Bot, требуется связать с esputnik (или
Есть исходники программы, которая берет строки из Google Table, конвертирует их в письмо и отправляет по заданному адресу. Вся информация есть в строках + HTML (CSS) писем мы предоставим.
Требуется ЛИБО переписать с 0 приложение и связать его с esputnik (или аналогами) для обхода спам'а.
Либо дописать текущее приложение (сейчас написано на JS)
Предоставлю тз, отвечу на все вопросы.
Бюджет реальный.
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