Приложение для онлайн-перезентаций

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок346 просмотров

Разработка брендированного приложения для проведения онлайн-презентаций, с возможностью демонстрации промовидео, чата с участниками, а также видео модератора и представителя компании. Для проведения онлайн-демонстраций на фб и ютюб 

Пример - во вложении

5 лет назад
guest_15930725584196
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Молчанова
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Степаан
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад