Программа для чистки ковров

СРМ программа примерно как у служб такси (есть турецкий образец)1. Заказ принимается через компьютер диспетчером (все заказы обработанные должны автоматически сохранятся на сервере)2. Автоматическое уведомление через смс3. Остальные сотрудники выполняют работу через планшет или телефон (приложение на телефон)4. У каждого свой доступА. Диспетчер видит заявки (меняются по цвету)Б. Цех по чистке видит только заявки принятые (принятые и переданные в цех по сушке меняются по цвету)В. Цех по сушке видит только ковры переданные на сушку (ковры на сушке и готовые к отправке меняются по цвету)Г. Отдел Развозки видит заявки и готовые к отправке ковры (меняются по цвету)Д. Директор видит все