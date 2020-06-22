Мобильно приложение на React Native

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Закрыт11 заявок423 просмотра

Разработка мобильного приложения по обучению английскому языку. Будет предоставлен дизайн, необходимо сделать гибридное приложение. Функционал - воспроизведение обучающего видео контента, прохождения тестирования ( 4-5 видов тестов) после каждого блока с видео. 

React Native
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