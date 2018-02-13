nasganenko

Анастасия Ганенко nasganenko

 
26 летУкраина/Одесса
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Качественный WEB-дизайн.

Работаю в программах: Sketch/Figma/Adobe XD/Photoshop/Illustrator. 

Выгружаю макеты для верстки в Zeplin/Avocode.

Создаю различные сайты с учетом новейших трендов. Грамотно продумываю UI/UX.

Я экономлю Ваше время поэтому во время работы над проектом я постоянно нахожусь на связи.

Работа со мной происходит в 4 этапа:

  • Формирование ТЗ, обсуждение целей и задач, стоимости  проекта;
  • Утверждение меня исполнителем.
  • В течении ПЕРВЫХ СУТОК после начала работы я высылаю первый дизайн-макет, для дальнейшего обсуждения.
  • Завершения проекта в четко оговоренные с Вами сроки.
Контактные данные:

Возможные способы оплаты:

  • Карта Приватбанк
  • Webmoney
  • Киви

FigmaIllustratorPhotoshopSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
eldar950
28 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для сайта
Заказывали новый дизайн для сайта - получилось красиво, правки вносились оперативно, работой доволен!
Работать было приятно, задача поставлена четко, оплата без задержки! Очень рекомендую к сотрудничеству!))
Ответный отзыв
cvetkoova
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для Благотворительного фонда
Анастасия прекрасный дизайнер! Качественно и быстро, но к сожалению лукавит) По предоплату спрашивали, сказали, что работают без нее. Материалы не запрашивала, не использовала. Спасибо за сотрудничество, руководителем не пришлось по вкусу.
Категорически не рекомендую! Была проделана огромная работа, сделан дизайн всего сайта и половина верстки. Договорились об поэтапной оплате, но разработку начали без оплаты за дизайн т.к. у Карины возникали трудности с оплатой, но мы вошли в положение и работали т.к. сроки поджимали и как мне сказали сайт должен запуститься для конкурса как можно раньше. Потом человек пропал и объявился со словами "извините, нам не подходит" А почему нельзя было сказать раньше? Вообщем, уважаемые коллеги, подумайте несколько раз прежде чем начинать работу с их благотворительной организацией, потому что есть вероятность что благотворительностью будете заниматься вы сами.
Ответный отзыв
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Создать лендинг по приложенному ТЗ
Отлично и быстро выполненный заказ, рекомендую данного исполнителя!
Рекомендую к сотрудничеству! Четко поставлено ТЗ, оплата без задержек.
Ответный отзыв
guest_1518875332491
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Feelbook
Отличная работа. Легко нашли общий язык Было приятно видеть заинтересованность и активность. Работой очень доволен, спасибо
Хороший заказчик , четкое ТЗ. Быстрый feedback. Рекомендую!)
Ответный отзыв
nolben
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Создать дизайн сайта квест комнат.
Отличная работа, быстрая коммуникация! Будем сотрудничать дальше.
Работа над интересным проектом, четко поставленные задачи и приятное общение! Рекомендую )
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