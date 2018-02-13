Качественный WEB-дизайн.
Работаю в программах: Sketch/Figma/Adobe XD/Photoshop/Illustrator.
Выгружаю макеты для верстки в Zeplin/Avocode.
Создаю различные сайты с учетом новейших трендов. Грамотно продумываю UI/UX.
Я экономлю Ваше время поэтому во время работы над проектом я постоянно нахожусь на связи.
Работа со мной происходит в 4 этапа:
- Формирование ТЗ, обсуждение целей и задач, стоимости проекта;
- Утверждение меня исполнителем.
- В течении ПЕРВЫХ СУТОК после начала работы я высылаю первый дизайн-макет, для дальнейшего обсуждения.
- Завершения проекта в четко оговоренные с Вами сроки.
- Viber: +380994016665
- Скайп: anastasia-ganenko-23
- Telegram: @nasganenko
- E-mail: [email protected]
- Vk.com: https://vk.com/nasganenko
- Behance: www.behance.net/nasganenko
- Карта Приватбанк
- Webmoney
- Киви
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- ITunes Redesign Concept204 просмотра
- Дизай сайта Busys.ca244 просмотра
- Дизайн сайта для архитектурной студии APD236 просмотров
- ICO Landing page "RUSCHEESES"261 просмотр
- Landing Page "ОФТАЛЬМАКС"212 просмотров
- Дизай веб-приложения для прочтения книг "Feelbook"210 просмотров
- UI/UX дизайн инженерного портала "Utverdil.ru"209 просмотров
- Cайт по аренде недвижесмости, Rent, Real estate239 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Заказывали новый дизайн для сайта - получилось красиво, правки вносились оперативно, работой доволен!
Ответный отзыв
Работать было приятно, задача поставлена четко, оплата без задержки! Очень рекомендую к сотрудничеству!))
$100
10 баллов
6 лет назад
Анастасия прекрасный дизайнер! Качественно и быстро, но к сожалению лукавит) По предоплату спрашивали, сказали, что работают без нее. Материалы не запрашивала, не использовала. Спасибо за сотрудничество, руководителем не пришлось по вкусу.
Ответный отзыв
Категорически не рекомендую! Была проделана огромная работа, сделан дизайн всего сайта и половина верстки. Договорились об поэтапной оплате, но разработку начали без оплаты за дизайн т.к. у Карины возникали трудности с оплатой, но мы вошли в положение и работали т.к. сроки поджимали и как мне сказали сайт должен запуститься для конкурса как можно раньше. Потом человек пропал и объявился со словами "извините, нам не подходит" А почему нельзя было сказать раньше? Вообщем, уважаемые коллеги, подумайте несколько раз прежде чем начинать работу с их благотворительной организацией, потому что есть вероятность что благотворительностью будете заниматься вы сами.
$50
10 баллов
6 лет назад
Отлично и быстро выполненный заказ, рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству! Четко поставлено ТЗ, оплата без задержек.
$50
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа. Легко нашли общий язык Было приятно видеть заинтересованность и активность. Работой очень доволен, спасибо
Ответный отзыв
Хороший заказчик , четкое ТЗ. Быстрый feedback. Рекомендую!)
$100
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, быстрая коммуникация! Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Работа над интересным проектом, четко поставленные задачи и приятное общение! Рекомендую )