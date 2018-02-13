Качественный WEB-дизайн.

Работаю в программах: Sketch/Figma/Adobe XD/Photoshop/Illustrator.

Выгружаю макеты для верстки в Zeplin/Avocode.

Создаю различные сайты с учетом новейших трендов. Грамотно продумываю UI/UX.

Я экономлю Ваше время поэтому во время работы над проектом я постоянно нахожусь на связи .

Работа со мной происходит в 4 этапа:

Формирование Т З , обсуждение целей и задач, стоимости проекта;

, обсуждение целей и задач, стоимости проекта; Утверждение меня исполнителем .

. В течении ПЕРВЫХ СУТОК после начала работы я высылаю первый дизайн-макет, для дальнейшего обсуждения.

после начала работы я высылаю первый дизайн-макет, для дальнейшего обсуждения. Завершения проекта в четко оговоренные с Вами сроки.

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