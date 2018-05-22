Дизайн для Благотворительного фонда

Необходим дизайн сайта по примеру имеющегося ресурса - сайт с обзорами различных товаров в интернете (url скину в личку тем, кто предложит адекватные условия). Что важно для меня, как для заказчика в данном проекте: [list=1][*]Не просто ...
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Здравствуйте!
Нужен дизайн сайта для благотворительного фонда исследования рака.
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