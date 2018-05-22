Дизайн для Благотворительного фонда

Категорически не рекомендую! Была проделана огромная работа, сделан дизайн всего сайта и половина верстки. Договорились об поэтапной оплате, но разработку начали без оплаты за дизайн т.к. у Карины возникали трудности с оплатой, но мы вошли в положение и работали т.к. сроки поджимали и как мне сказали сайт должен запуститься для конкурса как можно раньше. Потом человек пропал и объявился со словами "извините, нам не подходит" А почему нельзя было сказать раньше? Вообщем, уважаемые коллеги, подумайте несколько раз прежде чем начинать работу с их благотворительной организацией, потому что есть вероятность что благотворительностью будете заниматься вы сами.