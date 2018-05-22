Дизайн для Благотворительного фонда

Дизайн сайтовЗавершен30 заявок267 просмотров
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Здравствуйте!

Нужен дизайн сайта для благотворительного фонда исследования рака.

6 лет назад
cvetkoova
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
nasganenko
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Анастасия прекрасный дизайнер! Качественно и быстро, но к сожалению лукавит) По предоплату спрашивали, сказали, что работают без нее. Материалы не запрашивала, не использовала. Спасибо за сотрудничество, руководителем не пришлось по вкусу.
Категорически не рекомендую! Была проделана огромная работа, сделан дизайн всего сайта и половина верстки. Договорились об поэтапной оплате, но разработку начали без оплаты за дизайн т.к. у Карины возникали трудности с оплатой, но мы вошли в положение и работали т.к. сроки поджимали и как мне сказали сайт должен запуститься для конкурса как можно раньше. Потом человек пропал и объявился со словами "извините, нам не подходит" А почему нельзя было сказать раньше? Вообщем, уважаемые коллеги, подумайте несколько раз прежде чем начинать работу с их благотворительной организацией, потому что есть вероятность что благотворительностью будете заниматься вы сами.
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