Прототип для нового сайта по примеру имеющего

Дизайн сайтовЗавершен26 заявок326 просмотров
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Необходим дизайн сайта по примеру имеющегося ресурса - сайт с обзорами различных товаров в интернете (url скину в личку тем, кто предложит адекватные условия).

Что важно для меня, как для заказчика в данном проекте:

  • Не просто перерисовать имеющийся сайт, а придумать новое расположение всех элементов, функционала, отзывов.  на имеющемся сайте все работает очень хорошо и достаточно высокая конверсия, но, очевидно, что расположение информации не оптимально для пользователя и некоторые просто не получают ответов на свои вопросы, хотя они есть в обзорах. Поэтому для меня важен свежий взгляд на тему расположения информации в обзорах.
  • Как вывод из первого пункта: особое внимание при разработке дизайна следует уделить прототипированию, т.е. планировке всего лишь одной страницы - страницы с обзорами.
  • Сделать не хуже, чем есть на имеющемся сайте.
  • Новый сайт будет фактически дублировать уже существующий в плане типа контента, т.е. фактически они будут конкурировать друг с другом. Можно будет легко сравнить имеющийся ресурс и новый.
В остальном потребуется разработать дизайн для главной страницы, страниц категорий, статических страниц (контакты, о нас и проч). Сайт будет на вордпресс, где и есть всего 4 типа страниц - главная, записи, рубрики, статические страницы.

Не хотелось бы делать просто блог, каких уже сотни. Собственно имеющийся сайт и не выглядит как стандартный блог. Креатив приветствуется.

На данном этапе - разрабатываем прототип.

6 лет назад
Em1n
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Хороший исполнитель, прислушивается к корректировкам и чувствует направление работы и ожидания клиента!
Рекомендую к сотрудничеству. Быстрая оплата, четкая задача. Понятные и конкретные правки. Было приятно и интересно работать с Алексеем. Желаю успехов в вашем деле!
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