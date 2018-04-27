Прототип для нового сайта по примеру имеющего

Нужен дизайн сайта онлайн курсов. Главная, личный кабинет, страница продаж, информация о курсе, платежная страница. Очень заинтересован в покупке готовой работы. Проект нужен для англоящычной аудитории, если у вас есть нечто подобное на русском, можем договориться. Повторюсь, особый интерес ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн сайта по примеру имеющегося ресурса - сайт с обзорами различных товаров в интернете (url скину в личку тем, кто предложит адекватные условия).
Что важно для меня, как для заказчика в данном проекте:
- Не просто перерисовать имеющийся сайт, а придумать новое расположение всех элементов, функционала, отзывов. на имеющемся сайте все работает очень хорошо и достаточно высокая конверсия, но, очевидно, что расположение информации не оптимально для пользователя и некоторые просто не получают ответов на свои вопросы, хотя они есть в обзорах. Поэтому для меня важен свежий взгляд на тему расположения информации в обзорах.
- Как вывод из первого пункта: особое внимание при разработке дизайна следует уделить прототипированию, т.е. планировке всего лишь одной страницы - страницы с обзорами.
- Сделать не хуже, чем есть на имеющемся сайте.
- Новый сайт будет фактически дублировать уже существующий в плане типа контента, т.е. фактически они будут конкурировать друг с другом. Можно будет легко сравнить имеющийся ресурс и новый.
Не хотелось бы делать просто блог, каких уже сотни. Собственно имеющийся сайт и не выглядит как стандартный блог. Креатив приветствуется.
На данном этапе - разрабатываем прототип.
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