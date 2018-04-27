Прототип для нового сайта по примеру имеющего

Необходим дизайн сайта по примеру имеющегося ресурса - сайт с обзорами различных товаров в интернете (url скину в личку тем, кто предложит адекватные условия).

Что важно для меня, как для заказчика в данном проекте:

Не просто перерисовать имеющийся сайт, а придумать новое расположение всех элементов, функционала, отзывов. на имеющемся сайте все работает очень хорошо и достаточно высокая конверсия, но, очевидно, что расположение информации не оптимально для пользователя и некоторые просто не получают ответов на свои вопросы, хотя они есть в обзорах. Поэтому для меня важен свежий взгляд на тему расположения информации в обзорах.

Как вывод из первого пункта: особое внимание при разработке дизайна следует уделить прототипированию, т.е. планировке всего лишь одной страницы - страницы с обзорами.

Сделать не хуже, чем есть на имеющемся сайте.

Новый сайт будет фактически дублировать уже существующий в плане типа контента, т.е. фактически они будут конкурировать друг с другом. Можно будет легко сравнить имеющийся ресурс и новый.

В остальном потребуется разработать дизайн для главной страницы, страниц категорий, статических страниц (контакты, о нас и проч). Сайт будет на вордпресс, где и есть всего 4 типа страниц - главная, записи, рубрики, статические страницы.

Не хотелось бы делать просто блог, каких уже сотни. Собственно имеющийся сайт и не выглядит как стандартный блог. Креатив приветствуется.

На данном этапе - разрабатываем прототип.