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Сделать оформление Youtube-канала и разработать фирменный стиль
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Нужно сделать оформление Youtube-канала (баннер канала, аватар + 5 шаблонов обложек для видео). Канал на английском языке о современной России. На канале будет много здорового сарказма. Слоган: F@ck the stereotypes. Let me show you real Russia.- Стиль: журнально-коллажный. Мудборд: https://ru.pinterest.com/mayakannette/youtube-mood-board/
Шрифты: Rodchenko + рукописный
- Более конкретные референсы на баннер:
+ Добавить элементы русской культуры (но не очевидные. Скорее Толстой какой-нибудь, кот Бегемот из ММ). Это еще подробнее обсудим с исполнителем, но вам придется немного пофантазировать.
- Это не просто задание на создание оформления канала, а скорее на разработку фирменного стиля.
- ВАЖНО! Сотрудничество будет продолжительным, так как хотелось бы получать дизайн-поддержку во процессе развития канала (будем с вами согласовывать графические элементы в видео, дополнительные элементы). Естественно дальнейшее сотрудничество будет оплачиваться в отдельном порядке.
- Очень бы хотелось найти не просто человека, который штампует банальные оформления каналов, а того, кто может прочувствовать стиль и настроение контента. (видео пока в процессе, но в ближайшее время смогу предоставить для лучшего понимания)
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