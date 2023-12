Сделать оформление Youtube-канала и разработать фирменный стиль

- Нужно сделать оформление Youtube-канала (баннер канала, аватар + 5 шаблонов обложек для видео). Канал на английском языке о современной России. На канале будет много здорового сарказма. Слоган: F@ck the stereotypes. Let me show you real Russia.- Стиль: журнально-коллажный. Мудборд: https://ru.pinterest.com/mayakannette/youtube-mood-board/

Шрифты: Rodchenko + рукописный

- Более конкретные референсы на баннер:

https://pin.it/5wgdyva3xcvryi

https://pin.it/5yddkisbwb6lz2

https://pin.it/d7zsjhvxbaozcm

https://pin.it/3wlxrdxozqatzm

+ Добавить элементы русской культуры (но не очевидные. Скорее Толстой какой-нибудь, кот Бегемот из ММ). Это еще подробнее обсудим с исполнителем, но вам придется немного пофантазировать.

- Это не просто задание на создание оформления канала, а скорее на разработку фирменного стиля.

- ВАЖНО! Сотрудничество будет продолжительным, так как хотелось бы получать дизайн-поддержку во процессе развития канала (будем с вами согласовывать графические элементы в видео, дополнительные элементы). Естественно дальнейшее сотрудничество будет оплачиваться в отдельном порядке.

- Очень бы хотелось найти не просто человека, который штампует банальные оформления каналов, а того, кто может прочувствовать стиль и настроение контента. (видео пока в процессе, но в ближайшее время смогу предоставить для лучшего понимания)