Нужны дизайны для наших проектов.

Нужен дизайн для наших проектов.

Тематика:

Хостинг доменов VDS, SSL и т.п.

Хостинг игровых серверов.

Продажа ПО подобная тематика(https://www.ispsystem.ru/).

Магазин лицензионного по

Магазин игровых аккаунтов ключей.

Так же будут Landing Page.

И много других проектов, в сумме нужен профессиональный дизайн для 10 тем - это 20 проектов.

Требования индивидуальный дизайн (приветствуется стиль flat, минимализм так как пользуется сейчас спросом), интерфейс.

Интересует цена, есть ли возможность работать по безналу, сроки. Работу по разработке начнем в понедельник 30.04

В данный момент будем искать кто будет выполнять работы, так как ее много думаю работы на 3 месяца не меньше так как очень много проектов.

Будет здорово если так же сможете по окончанию сделать верстку HTML.